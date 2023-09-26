Судья Опейкина: стереотип о женщине в России достаточно фундаментальный: вот кухня, готовь

Российский арбитр Вера Опейкина высказалась о стереотипном отношении к женщинам.

«Сейчас ситуация намного лучше. Во многом благодаря Анастасии Пустовойтовой и Екатерине Курочкиной. Они первые в нашем поколении, кто пробил эту дорогу к крупным турнирам. Ранее Марина Мамаева, Надежда Ульяновская, Наталья Авдонченко также работали на мужских лигах. Но в нашем поколении именно Пустовойтова и Курочкина – те люди, которые пробивали этот гранит. В России это гораздо сложнее, чем в Европе. Стереотип о женщине достаточно фундаментальный: вот кухня, готовь. Его трудно сломать, но сейчас нас воспринимают лучше благодаря всем женщинам-арбитрам, которые использовали свои шансы и не ударили в грязь лицом. Возможно, что мой матч тоже послужит какой-то ступенькой для будущих поколений», — сказала Опейкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.