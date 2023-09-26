Судья Опейкина: раньше после матчей не могла спать и не разговаривала несколько дней

Российский арбитр Вера Опейкина рассказала о стрессе от судейской работы и переживаниях после матчей.

«Команды [«Чертаново» — «Динамо» Киров] нас [женскую бригаду арбитров] нормально восприняли. Но работа судьи – это же про то, что как бы хорош ты ни был, всё равно будешь для кого-то виноват. Всегда кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. У нас такая работа, мы её сами выбрали. Раньше я очень переживала после некоторых матчей, не могла спать, не разговаривала несколько дней. Сейчас переживаю, только если сильно ошиблась. Футболист ошибётся на последних минутах – никто не вспомнит. Если арбитр ошибается на последней минуте – это будут помнить ещё очень долго», — сказала Опейкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Напомним, Вера Опейкина стала первой женщиной-арбитром, которая получила назначение на матч Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Она обслуживала игру, в которой встречались калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов».