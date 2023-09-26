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Арсен Захарян возобновил тренировки в общей группе игроков «Реала Сосьедад»

Арсен Захарян возобновил тренировки в общей группе игроков «Реала Сосьедад»
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вернулся к тренировкам с испанской командой после перенесённого коронавируса.

«Арсен сегодня работал с командой, и мы ожидаем, что он будет готов к субботнему матчу против «Атлетика» из Бильбао», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» Sport24.

Завтра, 27 сентября, «Реал Сосьедад» сыграет на выезде против «Валенсии». Игра сан-себастьянцев против «Атлетика Бильбао» намечена на 30 сентября. Напомним, 20-летний Арсен Захарян перешёл из московского Динамо» в испанский «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне он провёл за клуб три матча и не отметился результативными действиями.

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