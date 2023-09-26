Баженов: раньше Адлер был от слова «ад». В детстве не все оттуда возвращались с деньгами

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился воспоминаниями из детства. Он рассказал историю о поездках в Адлер, где был опасный пешеходный маршрут, пройдя через который, не все возвращались с карманными деньгами.
«История из детства? Помню, как мы ездили на турниры. Раньше не было сотовых телефонов, нужно было ходить звонить на почту. В Адлере, как сейчас помню — тогда он правда был от слова «ад» — дорога от базы до почты была. Все доходили, но не все с карманными деньгами, которые им выдали. Всё бывало. История о том, как закалялась сталь. К счастью, сейчас другое время, всё безопаснее. Главное, чтоб дети развивались. Условия для этого сейчас создаются РФС», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 26 сентября 2023
-
17:28
-
17:20
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:52
-
16:44
-
16:44
-
16:28
-
16:28
-
16:23
-
16:20
-
16:16
-
16:14
-
16:03
-
16:03
-
15:54
-
15:51
-
15:45
-
15:35
-
15:29
-
15:28
-
15:24
-
15:19
-
15:02
-
14:53
-
14:52
-
14:45
-
14:45
-
14:38
-
14:35
-
14:30
-
14:24
-
14:19