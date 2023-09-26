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Баженов: раньше Адлер был от слова «ад». В детстве не все оттуда возвращались с деньгами

Баженов: раньше Адлер был от слова «ад». В детстве не все оттуда возвращались с деньгами
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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился воспоминаниями из детства. Он рассказал историю о поездках в Адлер, где был опасный пешеходный маршрут, пройдя через который, не все возвращались с карманными деньгами.

«История из детства? Помню, как мы ездили на турниры. Раньше не было сотовых телефонов, нужно было ходить звонить на почту. В Адлере, как сейчас помню — тогда он правда был от слова «ад» — дорога от базы до почты была. Все доходили, но не все с карманными деньгами, которые им выдали. Всё бывало. История о том, как закалялась сталь. К счастью, сейчас другое время, всё безопаснее. Главное, чтоб дети развивались. Условия для этого сейчас создаются РФС», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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