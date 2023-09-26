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Георги Шелия: в этом сезоне «Ахмат» вполне может бороться за медали

Георги Шелия: в этом сезоне «Ахмат» вполне может бороться за медали
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Вратарь «Ахмата» Георги Шелия заявил, что его команда под руководством тренера Мирослава Ромащенко способна бороться за медали чемпионата России.

«Реально ли повторить подвиг прошлого сезона и занять место в топ-5? Могу сказать, что всё зависит только от нас. Если будем стабильно и чётко делать то, что мы умеем, то можем не только пятое место занять — вполне можем и выше быть. Думаю, реально бороться за медали. Мы сыграли вничью с «Краснодаром», хотя вполне могли побеждать. Исходя из этого, могу сказать, что сейчас в России не таких грандов, с которым нельзя было бы играть на равных. У нас хорошая команда, хороший подбор футболистов, есть игра. Нужно использовать свои моменты впереди, не допускать глупые ошибки, как обрез с «Балтикой» во втором тайме, и тогда у нас всё получится», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».

На данный момент «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Ромащенко набрали 11 очков после 9 туров.

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