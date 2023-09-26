Георги Шелия: в этом сезоне «Ахмат» вполне может бороться за медали

Вратарь «Ахмата» Георги Шелия заявил, что его команда под руководством тренера Мирослава Ромащенко способна бороться за медали чемпионата России.
«Реально ли повторить подвиг прошлого сезона и занять место в топ-5? Могу сказать, что всё зависит только от нас. Если будем стабильно и чётко делать то, что мы умеем, то можем не только пятое место занять — вполне можем и выше быть. Думаю, реально бороться за медали. Мы сыграли вничью с «Краснодаром», хотя вполне могли побеждать. Исходя из этого, могу сказать, что сейчас в России не таких грандов, с которым нельзя было бы играть на равных. У нас хорошая команда, хороший подбор футболистов, есть игра. Нужно использовать свои моменты впереди, не допускать глупые ошибки, как обрез с «Балтикой» во втором тайме, и тогда у нас всё получится», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».
На данный момент «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Ромащенко набрали 11 очков после 9 туров.
- 26 сентября 2023
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