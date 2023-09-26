Бабич из «Спартака» и Эракович из «Зенита» вошли в состав сборной Сербии на матчи октября

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич и его коллега по амплуа из петербургского «Зенита» Страхиня Эракович вошли в расширенный состав сборной Сербии для подготовки к октябрьским матчам квалификации Евро-2024, сообщает «твиттер» Футбольного союза Сербии.
Сербская команда 14 октября встретится в Будапеште со сборной Венгрии, а 17 октября примет в Белграде сборную Черногории. Тренерский штаб во главе с Драганом Стойковичем вызвал в расширенный состав 34 футболиста.
В список среди прочих вошли полузащитник саудовского «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич и его брат Ваня (голкипер итальянского «Торино»), форвард Александар Митрович («Аль-Хиляль»), а также нападающий Душан Влахович и полузащитник Филип Костич (оба – «Ювентус», Италия) и форвард Лука Йович («Милан», Италия). Капитаном сборной Сербии остается полузащитник Душан Тадич, выступающий за турецкий «Фенербахче».
Сборная Сербии набрала 10 очков в пяти матчах квалификации Евро-2024 и идет на втором месте в таблице группы G.
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