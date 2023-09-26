Шамиль Газизов прокомментировал победу «Уфы» над «Торпедо» в Кубке России
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Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился эмоциями от победы клуба над московским «Торпедо» в матче 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Я рад за «Уфу»! Молодцы, что прошли «Торпедо» в Кубке России. Концовка была сумасшедшей. Думаю, болельщикам это понравилось. Могу поаплодировать команде. Я всегда верю в «Уфу» и хочу, чтобы у клуба всегда всё было хорошо. Концовка, вырванная на характере, говорит о том, что Харлачёв очень неплохо работает. Команда поверила в себя, но надо продолжать дальше», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, сегодня, 26 сентября, «Уфа» одержала победу над «Торпедо» со счётом 1:1 (пен. 8:7) и прошла в 1/16 финала Пути регионов.
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