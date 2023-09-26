«Мальорка» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:30

Во вторник, 26 сентября, в матче 7-го тура испанской Примеры встретятся «Мальорка» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе « Иберостар» в Пальма-де-Мальорке. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире матч и лучшие моменты покажет Okko.
В последний раз сегодняшние соперники встречались в предпоследнем туре прошлого сезона Ла Лиги. Тогда на домашней арене сине-гранатовые разгромили «Мальорку» — 3:0.
Напомним, «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. Каталонский клуб набрал 15 очков в шести матчах. На счету «Мальорки» пять очков – команда занимает 16-е место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Барселоны», входят «Жирона» (16 очков) и «Реал» (15 очков).
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