Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мальорка» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:30

«Мальорка» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:30
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 26 сентября, в матче 7-го тура испанской Примеры встретятся «Мальорка» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе « Иберостар» в Пальма-де-Мальорке. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире матч и лучшие моменты покажет Okko.

Испания - Примера . 7-й тур
26 сентября 2023, вторник. 22:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз сегодняшние соперники встречались в предпоследнем туре прошлого сезона Ла Лиги. Тогда на домашней арене сине-гранатовые разгромили «Мальорку» — 3:0.

Напомним, «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. Каталонский клуб набрал 15 очков в шести матчах. На счету «Мальорки» пять очков – команда занимает 16-е место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Барселоны», входят «Жирона» (16 очков) и «Реал» (15 очков).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android