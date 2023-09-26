Полузащитник «Вильярреала» Денис Суарес повредил левую ногу в матче групповой стадии Лиги Европы с «Панатинаикосом» (0:2).

«После проведения соответствующих медицинских обследований подтверждено, что футболист Денис Суарес получил разрыв прямой мышцы бедра левой ноги в матче с «Панатинаикосом» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Время восстановления будет зависеть от развития футболиста», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Прошлый год был трудным, полным перемен и проблем, и когда все начало идти хорошо, эта чертова штука пошла наперекосяк, прибыла травма», — написал Суарес в «Твиттере».

Испанский футболист перешел в «Вильярреал» этим летом из «Сельты» в качестве свободного агента. За новый клуб Суарес провел шесть матчей, где результативными действиями не отметился.