Талалаев назвал разницу между медийным и профессиональным футболом

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, в чём заключается разница между медийным и профессиональным футболом, а также заявил, что подмосковная команда серьёзно относится к предстоящему матчу с 2DROTS в Кубке России.

«Медийный и профессиональный футбол — две большие разницы. Случайно на выезде включил игру медийной команды — был финал, играл клуб Дмитрия Кузнецова 2DROTS. Больше тайма его команда провела вдесятером, и, забив два мяча, выиграла.

Вот показатель того, что профессиональный футболист и тренер за счёт понимания футбола, правильного разбивания темпа соперника и нужной расстановки довёл игру до победы.

Мы анализируем их матчи, будем готовиться. Ещё до жеребьёвки я говорил, что мы сыграем смешанным составом, чтобы играли и футболисты, не получающие много игровой практики.

У нас есть пацаны, которые меньше играют — выпустим их. Будет ли для нас поражение позором? Безусловно, нет. С уважением отношусь к Дмитрию Кузнецову. Мы с ним вместе работали и жили в одном номере, он умеет анализировать. Это будет матч команд, перед которыми стоят разные задачи. Для них это будет матч жизни, а для нас — определение игроков, которые должны будут помочь нам решить задачу в чемпионате», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».