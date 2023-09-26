«Иногда центральные защитники просто отсутствовали». Шалимов — о матче «Ростова» с ЦСКА

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским ЦСКА. Команды сыграли вничью — 3:3.
«Чтобы понять, как ЦСКА играл в обороне, надо посмотреть на состав в обороне — Агапов, Зделар и Мухин. Понятно, что навыка нет — и Мухин в двух из трёх голов просто смотрел футбол. В какие-то моменты матча центральные защитники просто отсутствовали. Если бы Байрамян забил и счёт стал 3:0, всё бы могло закончиться.
По «Ростову» выделю Голенкова. Забивает отличные мячи, третий гол — просто класс, это школа, уровень мастерства — когда форвард обрабатывает мяч грудью и не давая опуститься, бьёт влёт. Просто супер! Я бы сказал, что он может и вытеснить Комличенко из состава.
В голах ЦСКА выделю Файзуллаева, но при этом и «Ростов» очень много пропускает — 19 в девяти играх. Это молодость, тот самый случай, когда молодёжь допускает все свои ошибки на годы вперёд. И конечно, сказывается отсутствие Осипенко — не случайно Карпин ставит опытного Терентьева в обороне, а Мелёхин и Прохин в паре не играют», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
- 26 сентября 2023
-
21:58
-
21:54
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:40
-
21:32
-
21:28
-
21:19
-
21:15
-
21:03
-
21:02
-
20:58
-
20:48
-
20:48
-
20:39
-
20:33
-
20:30
-
20:22
-
20:17
-
20:04
-
19:52
-
19:48
-
19:48
-
19:36
-
19:33
-
19:27
-
19:23
-
19:14
-
19:05
-
19:04
-
18:53
-
18:42
-
18:42
-
18:34