«Иногда центральные защитники просто отсутствовали». Шалимов — о матче «Ростова» с ЦСКА

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским ЦСКА. Команды сыграли вничью — 3:3.

«Чтобы понять, как ЦСКА играл в обороне, надо посмотреть на состав в обороне — Агапов, Зделар и Мухин. Понятно, что навыка нет — и Мухин в двух из трёх голов просто смотрел футбол. В какие-то моменты матча центральные защитники просто отсутствовали. Если бы Байрамян забил и счёт стал 3:0, всё бы могло закончиться.

По «Ростову» выделю Голенкова. Забивает отличные мячи, третий гол — просто класс, это школа, уровень мастерства — когда форвард обрабатывает мяч грудью и не давая опуститься, бьёт влёт. Просто супер! Я бы сказал, что он может и вытеснить Комличенко из состава.

В голах ЦСКА выделю Файзуллаева, но при этом и «Ростов» очень много пропускает — 19 в девяти играх. Это молодость, тот самый случай, когда молодёжь допускает все свои ошибки на годы вперёд. И конечно, сказывается отсутствие Осипенко — не случайно Карпин ставит опытного Терентьева в обороне, а Мелёхин и Прохин в паре не играют», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».