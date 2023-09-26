Экс-защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон порвал крестообразные связки в игре за «Панатинаикос»

Защитник «Панатинаикоса» Хёрдур Магнуссон порвал крестообразные связки во время матча чемпионата Греции с АЕКом (1:2) и был заменён уже на 4-й минуте.

«Прошлая ночь была одной из самых тяжёлых, если не самой тяжёлой в моей карьере. Путь к выздоровлению начинается сегодня. Шаг за шагом, но я вернусь сильнее!

Я ценю все сообщения. Ваша поддержка много значит для меня и поможет мне отправиться в непростое путешествие», — написал Хёрдур в своих социальных сетях.

Исландец перешёл из ЦСКА в греческий клуб летом 2022 года в качестве свободного агента. В прошлом сезоне стал победителем греческой лиги в составе «Панатинаикоса». Кроме того, на данный момент Хёрдур провел на поле десять матчей, где отличился одним голом.