Экс-защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон порвал крестообразные связки в игре за «Панатинаикос»
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Защитник «Панатинаикоса» Хёрдур Магнуссон порвал крестообразные связки во время матча чемпионата Греции с АЕКом (1:2) и был заменён уже на 4-й минуте.
«Прошлая ночь была одной из самых тяжёлых, если не самой тяжёлой в моей карьере. Путь к выздоровлению начинается сегодня. Шаг за шагом, но я вернусь сильнее!
Я ценю все сообщения. Ваша поддержка много значит для меня и поможет мне отправиться в непростое путешествие», — написал Хёрдур в своих социальных сетях.
Исландец перешёл из ЦСКА в греческий клуб летом 2022 года в качестве свободного агента. В прошлом сезоне стал победителем греческой лиги в составе «Панатинаикоса». Кроме того, на данный момент Хёрдур провел на поле десять матчей, где отличился одним голом.
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