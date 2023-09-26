Валерий Овчинников: у Юрана есть стержень, с ним надо считаться

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил работу Сергея Юрана на посту главного тренера «Пари НН».

«Думаю, ключевую роль в успехах «Пари НН» сыграл тренер Юран. У него есть свой стержень, свои позиции. Не всегда они находили понимание у руководителей клубов. Вспомните, какая катавасия у Юрана была с «Химками». То его звали туда, то отказывались от его услуг. Для этой команды он вообще был чемпион. Просто сейчас такие хозяева клубов, которые называются «эффективными менеджерами»: в футболе ни на миллиметр не понимают, но при этом лезут во все дела. Тренерам с ними сложно.

Юран знает профессию. Он из тех тренеров, которые не стесняются уйти работать в Первую лигу. Думаю, если бы у него было предложение от клуба Второго дивизиона, перед которым стоит задача выйти в РПЛ, он тоже подписался бы. Можно Юрана любить-не любить, он не Тетя Мотя, чтобы его любить. Надо смотреть на результаты. На каком месте сейчас «Пари НН»? На седьмом. Юран своей работой доказывает, что он тренер.

Приличный результат. В Нижнем сейчас, на мой взгляд, стадион хороший, команда хорошая, тренер хороший. Юран со своей дороги не свернёт, с ним надо считаться. Главное, чтобы чердак не поехал у руководителей клуба и у игроков от успехов. А чтобы их закрепить, надо поставить перед командой задачу — бороться за место в пятерке. Я думаю, они к этому и стремятся, просто не говорят об этом вслух», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

В последних четырёх турах РПЛ клуб из Нижнего Новгорода одержал три победы, один раз сыграл вничью и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, набрав 14 очков после девяти матчей.