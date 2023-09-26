«Ювентус» в родных стенах переиграл «Лечче» с минимальным преимуществом

Завершился матч 6-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Лечче». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, Италия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Джуа. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Ювентус» одолел своего соперника с минимальным преимуществом — 1:0.
Единственным голом отметился нападающий туринской команды Аркадиуш Милик, отличившийся на 57-й минуте с передачи Адриена Рабьо. Отметим, что на 90+3-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён хавбек «Лечче» Мохамед Каба.
В прошлом сезоне Серии А команды встречались дважды. «Ювентус» в обоих случаях обыгрывал «Лечче» (2:1 и 1:0).
В текущем чемпионате туринцы идут на второй строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков после шести туров. «Лечче» располагается на четвёртом месте, имея в активе 11 очков.
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