«Ювентус» в родных стенах переиграл «Лечче» с минимальным преимуществом

Завершился матч 6-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Лечче». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, Италия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Джуа. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Ювентус» одолел своего соперника с минимальным преимуществом — 1:0.

Единственным голом отметился нападающий туринской команды Аркадиуш Милик, отличившийся на 57-й минуте с передачи Адриена Рабьо. Отметим, что на 90+3-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён хавбек «Лечче» Мохамед Каба.

В прошлом сезоне Серии А команды встречались дважды. «Ювентус» в обоих случаях обыгрывал «Лечче» (2:1 и 1:0).

В текущем чемпионате туринцы идут на второй строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков после шести туров. «Лечче» располагается на четвёртом месте, имея в активе 11 очков.