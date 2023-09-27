Тухель: Гнабри сломал предплечье и будет отсутствовать несколько недель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался по поводу вингера команды Сержа Гнабри, который сломал предплечье в выездном матче 1/32 Кубка Германии с «Пройссеном» (4:0).
«Он сломал предплечье и будет отсутствовать несколько недель. Завтра ему сделают операцию в Мюнхене. Это уже горько. Он важный игрок и отличный человек», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба в «твиттере».
Гнабри был вынужденно заменён на 11-ой минуте после повреждения, его поменял 20-летний полузащитник Франс Крэтциг. Однако «Бавария» обошлась без своего звездного игрока и спокойно прошла в 1/16 финала Кубка Германии.
В текущем сезоне Гнабри принял участие в пяти матчах, где отметился одним голом. На данный момент «Бавария» идёт на первой строчке в Бундеслиге с 13 очками.
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