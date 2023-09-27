Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель: Гнабри сломал предплечье и будет отсутствовать несколько недель

Тухель: Гнабри сломал предплечье и будет отсутствовать несколько недель
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался по поводу вингера команды Сержа Гнабри, который сломал предплечье в выездном матче 1/32 Кубка Германии с «Пройссеном» (4:0).

«Он сломал предплечье и будет отсутствовать несколько недель. Завтра ему сделают операцию в Мюнхене. Это уже горько. Он важный игрок и отличный человек», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба в «твиттере».

Гнабри был вынужденно заменён на 11-ой минуте после повреждения, его поменял 20-летний полузащитник Франс Крэтциг. Однако «Бавария» обошлась без своего звездного игрока и спокойно прошла в 1/16 финала Кубка Германии.

В текущем сезоне Гнабри принял участие в пяти матчах, где отметился одним голом. На данный момент «Бавария» идёт на первой строчке в Бундеслиге с 13 очками.

Материалы по теме
Фанаты «Баварии» устроили протест и закидали поле теннисными мячами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android