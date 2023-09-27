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Эрик тен Хаг ответил на вопрос о конфликте с игроком «МЮ» Джейдоном Санчо

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о конфликте с игроком «МЮ» Джейдоном Санчо
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о конфликте с вингером команды Джейдоном Санчо.

«Я не говорю об игроках, которые недоступны. Всё зависит от него самого», – приводит слова тен Хага Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Санчо в зимнее трансферное окно. Ранее футболисту запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на игру с «Арсеналом».

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. Санчо забил всего девять голов и отдал шесть результативных передач в английской Премьер-лиге в течение двух первых сезонов после перехода в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне англичанин отыграл всего 76 минут, трижды выходя на замену.

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