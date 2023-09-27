Мартино ответил фанатам, которые покупают билеты на матчи «Интер Майами» только ради Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о болельщиках, которые покупают билеты на матчи команды только из-за аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Если бы Лео не был в «Интер Майами», мы бы не говорили о травмированных. Вы редко спрашиваете меня о Грегоре или Моте. Это всего лишь часть футбола, но мы говорим о лучшем игроке в мире. Я должен признать то, что это может изменить подготовку нашего соперника. И зачем разглашать эту информацию, если я могу оставить её при себе?
Я знаю, что присутствие Месси интересует людей с точки зрения, покупать билет или нет. Трудно руководить командой, думая о людях, особенно учитывая количество матчей, которые мы проводим за короткое время. Мы не можем сказать: «Купите билет и будьте уверены, что будет играть вся команда». Мы стараемся принимать лучшие решения», – приводит слова Мартино Ole.
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