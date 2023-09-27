Игорь Колыванов: в РПЛ многие попадают непонятно как
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Лучший футболист СССР 1991 года Игорь Колыванов прокомментировал слова коллеги Дениса Бояринцева в интервью «Чемпионату», что некоторые тренеры, не выиграв ни Первую, ни Вторую лигу, сразу попадают в РПЛ.
«Если их выбирают, значит, считают, что они более достойны. Есть люди, которые доказали и в первом, и во втором дивизионе, но по каким-то причинам им не предоставляется шанс в Премьер-Лиге.
К иностранцам больше доверия? У нас много людей, которые попадают в РПЛ непонятно по каким причинам. Кто их приглашает… Может, хотят что-то новенькое привнести в наш футбол — это их право. Возможно, руководители со своей колокольни видят иначе», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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