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Украинская ассоциация футбола отреагировала на решение УЕФА вернуть в турниры Россию U17

Украинская ассоциация футбола отреагировала на решение УЕФА вернуть в турниры Россию U17
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) отреагировала на решение УЕФА вернуть в международные соревнования юношеские команды сборной России по футболу. Украинские футбольные чиновники призвали другие страны бойкотировать матчи с россиянами.

«УАФ решительно осуждает решение УЕФА о возвращении в международные соревнования команд U17 из РФ. Украинская ассоциация футбола настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА по недопущению всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций.

УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд, и обращается в другие ассоциации-члены УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска.

Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предварительное решение о полном отстранении любых команд от участия в международных соревнованиях», — сообщается в заявлении на официальном сайте УАФ.

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