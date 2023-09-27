Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Камеруна Самуэль Это’О посетит товарищеский матч между сборными России и Камеруна в Москве. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.

«Самуэль Это’О посетит товарищеский матч нашей команды в Москве. Господин президент будет рад вернуться в Россию и посмотреть на победу сборной Камеруна, ведь они выиграют, не так ли, ха-ха? Мы хорошо знаем наших футболистов и полностью уверены в их силах», — приводит слова Джунана Sport24.

Напомним, ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что сборная России проведёт игру с Камеруном 12 октября. Свой последний матч — с Мексикой в июне — национальная команда Камеруна свела вничью (2:2).