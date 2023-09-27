Лучший футболист СССР 1991 года Колыванов: к русским в Италии замечательно относились

Лучший футболист СССР 1991 года Игорь Колыванов поделился впечатлениями о своих выступлениях в Италии.
«В чемпионате СССР мы играли с киевским и минским «Динамо», «Араратом», «Нефтчи», со всеми московскими командами. Считайте — со сборными своих республик. Поэтому в плане футбола у меня проблем в Италии не возникло. Привыкал к местным особенностям. Во времена Советского Союза мы большую часть времени проводили на сборах, собирались за два дня до игры. А в «Фодже» вообще не заезжали в гостиницу — просто собирались в день матча, отдыхали и ехали на стадион.
Там прекрасная атмосфера. Не было давления, но чувствовался интерес у болельщиков и журналистов. Всё освещалось. У нас «Советский спорт» давал маленькую заметку о матче, а там все газеты писали о футболе и разбирали каждый момент. Я был впечатлён.
Отношение итальянцев к русским тогда было замечательным. Они очень гостеприимные. Болельщики могут на руках носить, если видят, что ты отдаёшься футболу полностью. Я бы не сказал, что там жуткое давление. Просто Италия живёт футболом. Они просыпаются и с утра до вечера могут говорить о футболе: от пятилетнего мальчика до 80-летнего мужчины или женщины», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 сентября 2023
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