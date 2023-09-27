Ван Дейк: у каждого игрока «Ливерпуля» есть роль, которую он должен сыграть

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о том, как важно, чтобы каждый игрок команды независимо от своего статуса в клубе помогал ей добиваться успеха.
«Одним из важнейших уроков последних нескольких недель стала важность наличия в команде игроков, готовых вносить свой вклад, независимо от того, выходят они в старте или находятся на скамейке запасных.
Примеров так много, что невозможно перечислить их все, но в каждом матче, в котором мы сыграли до сих пор в этом сезоне, одной из самых важных особенностей было то, что не имеет значения, кто начинает и кто заканчивает встречу, так как у каждого есть роль, которую он должен сыграть.
Точно так же было и в воскресенье: Жоэль Матип вернулся в стартовый состав и продемонстрировал тот опыт и качества, которые делают его таким высококлассным защитником. Диогу Жота вышел на замену, чтобы забить чрезвычайно важный гол, многие другие также внесли свою лепту.
То же самое было и в наших предыдущих матчах с ЛАСКом и «Вулвз». Высокий стандарт игры был установлен Дарвином Нуньесом во время нашей победы в игре с «Ньюкаслом» в августе.
Джо Гомес вышел и сыграл на паре позиций невероятно хорошо и без суеты. Мне это нравится. Это не только усиливает конкуренцию за место на поле, но и даёт нам возможность менять игру при необходимости, потому что в разное время это даёт нам разные качества», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».
- 27 сентября 2023
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