Экс-нападающий «Анжи» Сердеров: в Польше люди недружелюбные

Российский нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров рассказал о выступлениях в польском чемпионате.

«Не жалел ли я о том, что перешёл в польскую «Краковию»? Я по жизни ни о чём не жалею, но в Польше люди мне показались недружелюбными, холодными, неприветливыми, командного духа не было вообще. В раздевалке никто ни с кем не здоровался, руки если и пожимали, то с максимально холодным выражением лица. В Болгарии мне помогали адаптироваться, там люди больше похожи на россиян.

Помогли найти квартиру, открыть счёт в банке. У нас так же принято – всегда помогаем иностранцам во всём. В Польше на меня всем было плевать. Я заселился в какие-то апартаменты, а на следующий день дверь в мою квартиру открылась и на пороге появился незнакомый человек с пивом. Мне клуб высшей лиги снял непонятные двухкомнатные апартаменты, в которые заселился со мной какой-то совершенно левый человек. Я позвонил в клуб, чтобы рассказать о случившемся недоразумении, но мне ответили, что так и запланировано», — приводит слова Сердерова «Евро-Футбол.Ру».