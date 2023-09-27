Радимов: с Бабичем и с Джикией у «Спартака» две разные команды

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владислав Радимов назвал футболистов, которые порадовали и разочаровали его по итогам 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.
«Худшие:
3. Связка Челикович + Харин — первый безобразно выносил, второй оказался не в том месте, и всё это привело к курьёзному, но, что важнее, решающему автоголу.
2. Круговой. Многие уже обсудили — бросать так аут на последних минутах — безобразно.
1. Юсупов. В эпизоде с пропущенным голом потерял мяч и пошёл пешком — как раз притопал к центру поля разводить мяч после пропущенного. Да и в целом сыграл слабо.
Лучшие:
3. Голенков. Очень важный дубль, который может серьёзно изменить статус бывшего дублёра Комличенко в команде.
2. Бабич. С ним и с Джикией у «Спартака» две разные команды, отличное приобретение и снова неплохой матч.
1. Глушенков. Вышел на замену и перевернул игру, сделал гол+пас в гостях с сильным соперником — тут всё заслуженно», — написал Радимов в своём телеграм-канале.
- 27 сентября 2023
-
17:59
-
17:56
-
17:50
-
17:49
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:31
-
17:22
-
17:21
-
17:09
-
17:00
-
16:57
-
16:55
-
16:47
-
16:37
-
16:30
-
16:18
-
16:12
-
15:59
-
15:58
-
15:43
-
15:42
-
15:42
-
15:40
-
15:39
-
15:34
-
15:25
-
15:16
-
15:16
-
15:07
-
14:53
-
14:47
-
14:43
-
14:41