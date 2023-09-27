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Радимов: с Бабичем и с Джикией у «Спартака» две разные команды

Радимов: с Бабичем и с Джикией у «Спартака» две разные команды
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Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владислав Радимов назвал футболистов, которые порадовали и разочаровали его по итогам 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Худшие:
3. Связка Челикович + Харин — первый безобразно выносил, второй оказался не в том месте, и всё это привело к курьёзному, но, что важнее, решающему автоголу.
2. Круговой. Многие уже обсудили — бросать так аут на последних минутах — безобразно.
1. Юсупов. В эпизоде с пропущенным голом потерял мяч и пошёл пешком — как раз притопал к центру поля разводить мяч после пропущенного. Да и в целом сыграл слабо.

Лучшие:
3. Голенков. Очень важный дубль, который может серьёзно изменить статус бывшего дублёра Комличенко в команде.
2. Бабич. С ним и с Джикией у «Спартака» две разные команды, отличное приобретение и снова неплохой матч.
1. Глушенков. Вышел на замену и перевернул игру, сделал гол+пас в гостях с сильным соперником — тут всё заслуженно», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

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