Капитан 2DROTS Скляр рассказал, как сыграл роль бразильца в фильме о Фёдоре Черенкове

Полузащитник медийной футбольной команды 2DROTS Эдамс Валтер Скляр рассказал о съёмке фильма о Фёдоре Черенкове, где Эдамс сыграл роль бразильского футболиста.
«Как получилось сняться в фильме о Фёдоре Черенкове? Знакомый узнал о съёмках фильма: там нужны были ребята моего типажа на роль игрока сборной Бразилии. Я с ним хорошо поддерживал связь. Он позвонил и спросил: «Не хочешь принять участие?». Я ответил, что для меня это честь. Всегда круто оставить след в таких историях.
Как мне образ бразильца? Когда меня гримировали, повернулся к пацанам — и мы минут десять угорали. Когда вышли на площадку, то съёмка прекратилась на 15 минут — все просто в ха-ха. Все с этими усами… Многие сказали, что мне шло. Может, оставить усы?
Нам говорили, что фильм про Черенкова будет уровня «Легенды №17» — и ты сразу хочешь принять в этом участие. Это масштабно, глобально и очень дорого: бюджет за полмиллиарда рублей. Когда для съёмок арендуют стадион минского «Динамо»… Я в таком ещё не участвовал. Было очень круто», — сказал Скляр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 27 сентября 2023
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