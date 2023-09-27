Божович: Малкома не хватает, но «Зенит» всё равно будет первым

Бывший главный тренер многочисленных российских команд Миодраг Божович считает, что санкт-петербургский «Зенит» станет чемпионом России текущего сезона, несмотря на уход бразильского футболиста Малкома.
«Это понятно, что у «Зенита» есть проблемы без Малкома. Он был одним из ведущих игроков и одним из лучших легионеров в РПЛ. Его не хватает, но «Зенит» всё равно будет первым. Другим командам рано надеяться, что будет по-другому», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, Малком перешёл в саудовский «Аль-Хиляль» этим летом. В семи матчах чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024 Малком забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его примерную стоимость в € 30 млн.
- 27 сентября 2023
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