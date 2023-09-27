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Агент: возможно, однажды Малком вернётся в «Зенит». Он скучает по России

Агент: возможно, однажды Малком вернётся в «Зенит». Он скучает по России
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Малком вспоминает Россию.

«Конечно, Малком скучает по России. Возможно, однажды он вернётся в «Зенит», — приводит слова Гарсии издание «РБ Спорт».

В семи матчах чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024 Малком забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его примерную стоимость в € 30 млн.

В составе «Зенита», куда бразилец перебрался из «Барселоны», нападающий стал четырёхкратным победителем чемпионата России и обладателем Кубка страны. В прошлом сезоне Малком забил 23 гола и сделал семь результативных передач в 27 матчах Российской Премьер-Лиги.

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