Агент: возможно, однажды Малком вернётся в «Зенит». Он скучает по России

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Малком вспоминает Россию.

«Конечно, Малком скучает по России. Возможно, однажды он вернётся в «Зенит», — приводит слова Гарсии издание «РБ Спорт».

В семи матчах чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024 Малком забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его примерную стоимость в € 30 млн.

В составе «Зенита», куда бразилец перебрался из «Барселоны», нападающий стал четырёхкратным победителем чемпионата России и обладателем Кубка страны. В прошлом сезоне Малком забил 23 гола и сделал семь результативных передач в 27 матчах Российской Премьер-Лиги.