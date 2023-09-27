Агент: возможно, однажды Малком вернётся в «Зенит». Он скучает по России
Поделиться
Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Малком вспоминает Россию.
«Конечно, Малком скучает по России. Возможно, однажды он вернётся в «Зенит», — приводит слова Гарсии издание «РБ Спорт».
В семи матчах чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024 Малком забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его примерную стоимость в € 30 млн.
В составе «Зенита», куда бразилец перебрался из «Барселоны», нападающий стал четырёхкратным победителем чемпионата России и обладателем Кубка страны. В прошлом сезоне Малком забил 23 гола и сделал семь результативных передач в 27 матчах Российской Премьер-Лиги.
Комментарии
- 27 сентября 2023
-
10:16
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:45
-
09:44
-
09:39
-
09:31
-
09:29
-
09:22
-
09:20
-
09:12
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
07:27
-
07:21
-
06:45
-
06:13
-
05:55
-
05:44
-
05:25
-
05:11
-
04:41
-
04:29
-
04:06
-
04:03
-
03:57
-
03:25
-
03:13
-
03:00
-
02:50
-
02:33
-
02:00
-
01:55
Партнерский контент