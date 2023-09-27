В Федерации футбола Таджикистана призвали допустить команды России в турниры ФИФА и УЕФА

Пресс-атташе Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев высказался об участии российских клубов и сборных команд в международных турнирах.
«Турнир развития УЕФА в Минске пройдёт с участием юношеских сборных России, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана. Участвуют команды 2009 г.р. и младше. Нас пригласила Ассоциация футбола Беларуси. Для нашей сборной предстоящий турнир — этап подготовки к отборочному раунду Кубка Азии — 2025 (U17), который пройдёт осенью следующего года. В Минске участвуют сборные U15.
Футбол вне политики! Мы считаем, что российские сборные и клубы должны участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА», — сказал Салиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, юношеская сборная России по футболу U14 под руководством Владимира Волчека сыграет на Турнире развития УЕФА, который пройдёт в Минске (Беларусь) с 3 по 8 октября. В Турнире развития УЕФА сыграют сборные России, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
Ранее о бойкоте матчей с российскими футболистами публично заявили федерации Швеции, Дании, Польши, Литвы и Латвии.
- 27 сентября 2023
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