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Источник: Дзагоев продолжит карьеру в греческой «Ламии»

Источник: Дзагоев продолжит карьеру в греческой «Ламии»
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Российский полузащитник Алан Дзагоев может продолжить карьеру в греческом клубе «Ламия». Об этом сообщает «Евро-Футбол.ру».

По информации источника, 33-летний Дзагоев уже согласовал условия личного трудового соглашения с «Ламией». В четверг, 28 сентября, российский хавбек должен прибыть в Грецию.

После шести сыгранных туров «Ламия» имеет в своём активе шесть очков и располагается на девятом месте в Суперлиге Греции.

Стоит отметить, что за «Ламию» выступает сербский экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич.

Последним клубом 33-летнего Алана Дзагоева был казанский «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Дзагоев провёл 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА в период с 2008 по 2022 год, где стал трёхкратным чемпионом России.

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