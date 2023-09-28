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Марио Фернандес: Семак — один из величайших тренеров в истории России

Марио Фернандес: Семак — один из величайших тренеров в истории России
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Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес поделился мнением о главном тренере клуба Сергее Семаке.

«Семак — один из величайших тренеров в истории России. Победитель. По натуре он очень спокойный человек, излучает уверенность, всегда защищает игроков, вселяет веру. Мне это близко», — приводит слова Фернандеса Sport24.

В текущем сезоне Фернандес провёл 11 матчей за сине-бело-голубых во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.

В данный момент «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, имея в своём активе 17 очков после девяти проведённых встреч. В 10-м туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы сыграют с «Оренбургом».

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