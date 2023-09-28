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Игроку «Валенсии» Васкесу диагностировали нейромоторное расстройство

Игроку «Валенсии» Васкесу диагностировали нейромоторное расстройство
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20-летний защитник испанской «Валенсии» Хесус Васкес страдает нейромоторным расстройством. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Игроку «Валенсии» Хесусу Васкесу потребовалось медицинское обследование в специализированном центре из-за нейромоторного расстройства, остро проявившегося несколько недель назад. После проведения клинического исследования он начнёт лечение, направленное на улучшение острых симптомов, и в то же время начнёт процесс реабилитации», — написано в заявлении.

За время выступлений за испанский клуб Васкес провёл 32 матча во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

«Альмерия» — «Валенсия». Обзор матча. Ла Лига 23/24. 6-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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