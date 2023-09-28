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В Эстонии высказались о возможности допуска сборной России к молодёжному Евро-2026

В Эстонии высказались о возможности допуска сборной России к молодёжному Евро-2026
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Президент Эстонской футбольной ассоциации Айвар Похлак высказался о возможном допуске молодёжной сборной России к чемпионату Европы — 2026 U17.

«УЕФА осведомлён о политике правительства Эстонской Республики в отношении российских спортсменов, поскольку эти темы также поднимались в связи с клубными соревнованиями УЕФА.

До чемпионата Европы — 2026 U17 осталось три года, а отборочным играм также предшествует возможное выступление сборной России U17. Лично я надеюсь, что к тому времени нормальные отношения между странами и народами восстановятся. Если сегодняшняя ситуация сохранится, Эстонский футбольный союз, конечно, будет выполнять обязательные решения правительства Эстонской Республики о недопуске российских спортсменов в страну, и мы не видим возможности требовать исключения для такого крупного турнира, если только мы не получим чёткий сигнал о том, что отношение к несовершеннолетним спортсменам изменилось.

Что касается решения УЕФА относительно возможных отборочных матчей между сборными Эстонии и России U17, мы будем следить за развитием ситуации и принимать решение, когда возникнет реальная ситуация, поскольку обстоятельства, связанные с рассматриваемой темой, могут со временем измениться», — приводит слова Похлака Delfi.ee.

Ранее УЕФА разрешил сборным России U17 вернуться на международные турниры.

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