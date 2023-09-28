Артур Нигматуллин: Юран умеет разряжать обстановку

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин ответил на вопрос о том, является ли жёстким тренером Сергей Юран. 54-летний специалист возглавляет нижегородскую команду с апреля.

«Он чувствует команду, всегда ориентируется на наше состояние. Он умеет разряжать обстановку, но и жёстко поговорить тоже может. Тренеру без этого никуда», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Нигматуллина.

«Пари НН» занимает седьмое место в Российской Премьер-Лиге после девяти туров. Команда набрала 14 очков. Нигматуллин принял участие во всех матчах и пропустил восемь мячей. В Кубке России основным вратарём команды является Виталий Ботнарь.

В 10-м туре «Пари НН» сыграет в гостях с «Локомотивом». Матч на «РЖД Арене» пройдёт 30 сентября и начнётся в 14:15 по московскому времени.