Артур Нигматуллин: РПЛ подравнялась, каждый может выиграть у каждого

Голкипер «Пари Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин высказался о турнирном положении нижегородской команды после победы в матче 9-го тура с «Оренбургом» (3:1).
«После гола пришлось выговорить защитникам за их ошибку? Нет, там была комплексная ошибка. И я мог где‑то лучше сыграть. Мы атаковали, в итоге пропустили. Так бывает, это футбол. Потом поняли, что игра дается, что надо забирать инициативу в свои руки. Добавили — и получилось забить.
Удалось ли команде реабилитироваться после кубкового поражения от «Спартака»? Сложно сравнивать два разных турнира, но, конечно, при своих болельщиках, а их со «Спартаком» собралось огромное количество, хотелось добиться положительного результата. В итоге смоги порадовать победой в игре с «Оренбургом».
Нет смысла смотреть в таблицу [РПЛ], всё меняется очень быстро. Поэтому просто нацеливаемся на победу в каждом матче. Очки посчитаем в конце сезона. Но не скрою, что приятно быть как можно выше. Лига подравнялась, каждый может выиграть у каждого, поэтому проще стало подниматься в таблице, — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».
- 25 сентября 2023
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