Экс-форвард «Спартака» Эменике — о Карпине: однажды он возглавит сборную Нигерии

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике надеется, что нынешний наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в будущем станет тренером национальной команды Нигерии.

«Карпин — очень качественный специалист, способный работать в любой стране и лиге мира. Он хорош и как тренер, и как игрок. Надеюсь, однажды он возглавит сборную Нигерии (смеётся).

Хотел бы я быть в его тренерском штабе? Безусловно. Когда я его встречу, обязательно об этом скажу. Мне бы очень хотелось это увидеть. Более того, могу это устроить», – приводят слова Эменике «Известия».

Нигерийский нападающий работал под руководством Карпина в «Спартаке» с 2011 по 2012 год. Всего за время своей карьеры в московском клубе Эменике провёл 42 матча, в которых отметился 21 голом.