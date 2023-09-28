Вильсон Изидор: Малком звал меня в «Зенит». Сказал, если я перейду, он может остаться

Новичок «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, что в стан сине-бело-голубых его приглашал бразилец Малком.

«На самом деле я общаюсь практически с каждым – многие русские футболисты неплохо понимают по-английски, учат меня каким-то новым словам и фразам на русском. Так что мой уровень русского повышается. А с латиноамериканцами могу общаться на испанском, я его учил в школе, какие-то знания остались. Плюс немного понимаю португальский, поэтому контакт установлен со всеми.

Дружба с Малкомом? Мы познакомились на поле во время матча «Локо» и «Зенита» – он просто подошёл ко мне и начал говорить на французском, сделал несколько комплиментов моей игре. Потом нас свёл ближе общий друг, мы начали общаться, и как-то раз Малком даже позвал меня в «Зенит». Сказал, что если я перейду, то он может остаться, но вышло так, что мой переход случился уже после его отъезда. Но мы до сих пор не теряем связь – можем, например, созвониться или зарубиться в видеоигру», – сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.