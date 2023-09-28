Фернандес — о компенсации за свой переход: € 365 тыс. — справедливые деньги

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, как появился пункт о сумме отступных в его контракте с «Интернасьоналом».

«Пункт появился ради справедливости по отношению к «Интеру». Там хотели меня сохранить всеми силами. Я просил только об одном условии. Если меня захочет заполучить клуб вне Бразилии, то должен будет заплатить «Интеру» € 365 тыс. А я при этом отказываюсь от зарплаты и бонусов. Потому что всё-таки в голове у меня было желание вернуться в Россию. А про компенсацию: речь идёт не о € 5 млн, не о трёх, даже не об одном. Это сумма, которую я, подписывая контракт с «Интером», счёл логичной и справедливой. Никогда бы в жизни не подписал договор, в котором фигурировала бы слишком завышенная цена за мой переход в другой клуб.

€ 365 тыс. — справедливые деньги для «Интера». Справедливо ли было требовать эту компенсацию именно от ЦСКА? Конечно, это же логично. Клубы, в том числе ЦСКА, тратят миллионы на новых игроков, а здесь — всего 365 тысяч! Я провёл 10 лет в ЦСКА, вроде бы приносил пользу, и эта цена казалась мне оправданной. И, разумеется, я полагал: это не те деньги, над которыми кто-то будет думать, если клуб хочет меня вернуть», — приводит слова Фернандеса Sport24.