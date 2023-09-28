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Фернандес: интерес «Зенита» возник после ЧМ-2022, но я сказал, что вернусь только в ЦСКА

Фернандес: интерес «Зенита» возник после ЧМ-2022, но я сказал, что вернусь только в ЦСКА
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что он сказал представителям петербургского клуба после первых контактов о возможном трансфере в 2022 году.

«Существовало ли джентльменское соглашение с ЦСКА? Да. Это то, чего я и хотел, уезжая в Бразилию, — вернуться однажды в ЦСКА. И хотел этого, даже когда возник первый интерес со стороны «Зенита» — вскоре после ЧМ-2022. Тогда я ответил: «Во-первых, у меня соглашение с ЦСКА. Во-вторых, клуб, как кажется, во мне заинтересован. Если возвращаться в Россию, то только в ЦСКА». Только позже стало понятно: в реальности ЦСКА отказался от моего возвращения», — приводит слова Фернандеса Sport24.

На данный момент «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, имея в своём активе 17 очков после девяти туров. Петербуржцы отстают от лидера — «Краснодара» — на четыре очка. В 10-м туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы на выезде сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в субботу, 30 сентября. Начало игры — в 12:00 мск.

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