Воспитанник «Зенита» Ведерников о карьере в США: боролся за место в составе с англичанином

Защитник Богдан Ведерников, выступающий в США, рассказал о подготовке к новому сезону. 20-летний воспитанник «Зенита» совмещает в Колорадо футбольную карьеру с обучением в местном университете.

«После окончания прошлого сезона вернулся в команду своего университета «Колорадо Спрингс». Пока сыграли восемь матчей, в которых одержали четыре победы, по два раза сыграли вничью и проиграли. Тут достаточно сложная система подсчёта очков, эти игры будут учитываться в дальнейшем, если хорошо сыграем регулярный сезон, который только что начался. Главный тренер говорит, что доволен мной и что рассчитывает как на лидера. Просит больше подсказывать партнёрам, разговаривать.

Ещё любопытно, что практически перед каждой тренировкой смотрим специально подготовленные видео того, как нужно действовать на поле, на что сделать акцент и обратить внимание. Перед сезоном у нас было что-то вроде тренировочного лагеря, куда приезжает много игроков. У меня была интересная конкуренция с одним англичанином. Можно сказать, боролись за место в составе. В итоге получилось выиграть эту конкуренцию, сейчас стабильно играю все матчи», — сказал Ведерников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.