Артур Нигматуллин: Лев Яшин — большая фигура для нашего футбола

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился мнением о легендарном советском вратаре Льве Яшине.

«Кто из отечественных голкиперов мне нравится, если говорить о тех, кто завершил карьеру? Много раз пересматривал нарезки с игрой Рината Дасаева. Его выступления мне очень нравились.

Конечно, Лев Яшин — это большая фигура для нашего футбола. Я видел его спасения, они меня впечатляли», — приводит слова Нигматуллина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Яшин на протяжении 20-летней карьеры выступал только за один клуб — московское «Динамо». В составе бело-голубых Лев Иванович выигрывал пять чемпионатов и три Кубка СССР. Со сборной страны вратарь брал чемпионат Европы и завоёвывал золотые медали Олимпийских игр. В 1963 году Яшина признали лучшим игроком мира по версии журнала France Football.