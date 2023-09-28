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Нигматуллин — о стажировке в «Порту»: Куарежма был в порядке, Халк произвёл впечатление

Нигматуллин — о стажировке в «Порту»: Куарежма был в порядке, Халк произвёл впечатление
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Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин рассказал о стажировке в «Порту».

«Когда я тренировался с португальской командой, был совсем ещё молод. Тогда за «Порту» играли такие мастера, как Куарежма и Халк. Куарежма был в полном порядке, Халк тоже произвёл сильное впечатление, но потом он раскрылся куда больше.

Подходил ли к Куарежме за автографом? Нет, такого не было. Занимался другими делами», — приводит слова Нигматуллина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Нигматуллин стажировался в португальском клубе в 2007 году. Тогда же он мог подписать полноценный контракт с «Порту», однако решил вернуться в московский ЦСКА.

В текущем сезоне Нигматуллин провёл за «Пари НН» девять матчей во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года.

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