Тренер 2DROTS: у нас не было задачи пройти так далеко в Кубке России

Главный тренер медиакоманды 2DROTS Дмитрий Кузнецов заявил, что у клуба не было задачи пройти настолько далеко в Пути регионов Кубка России. Напомним, 2DROTS вышли в 1/32 финала, где сыграют с «Химками».

«Не было задачи пройти так далеко, но, как говорится, ты же играешь каждую игру, что в Медиалиге, что в Кубке России. В любом матче стоит цель победить. Стараемся залезть как можно дальше. Поездки, которые у нас были, впечатляют. Но думаю, что на нашем стадионе будет не менее трёх тысяч болельщиков», — сказал Кузнецов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и подмосковными «Химками». Встреча пройдёт на стадионе «Москвич». Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Начало игры — в 16:30 мск.