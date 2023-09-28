Божович: Абаскаль экспериментирует с составом «Спартака». Я не согласен с ним

Экс-наставник «Динамо» Миодраг Божович высказался о постоянной ротации состава, которую практикует тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

«Если говорить о последней игре «Спартака» с «Динамо», то красно-белым повезло. Не могу сказать, что выиграли по делу. Больше напрашивалась ничья. Со «Спартаком» всегда надо немного подождать, не надо делать какие-то выводы так рано.

Абаскаль не поставил Бонгонда три тура назад, они тогда проиграли. Он экспериментирует с составом. Я не согласен с ним. Тренер должен определиться с составом и менять игроков, если они не играют хорошо или получили травму. Как может сыграться команда, если состав каждый раз меняется?» — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.