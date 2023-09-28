Глава совета директоров «Пари НН» Кондратов — кандидат на пост президента «Торпедо»

Глава совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов — кандидат на пост президента «Торпедо» в случае отставки Ярослава Савина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не очень доволен работой Кондратова, с которым у него есть разногласия о будущем клуба. Ясность может наступить в следующую паузу сборных. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Торпедо» недовольно работой президента клуба Ярослава Савина и рассматривает вариант с его отставкой.

Должность президента московского «Торпедо» Ярослав Савин занял 2 марта 2023 года. По состоянию на сегодняшний день автозаводцы занимают шестое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 17 очков по результатам 11 сыгранных матчей. «Пари НН» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.