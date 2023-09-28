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Экс-футболист нижегородской «Волги» Чурин задержан за разбой и похищение человека

Экс-футболист нижегородской «Волги» Чурин задержан за разбой и похищение человека
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Бывший футболист нижегородской «Волги» Андрей Чурин задержан за разбой, вымогательство и похищение человека. По версии следствия, экс-игрок вместе с товарищами пытался выбить долг у знакомого. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, в субботу, 9 сентября, Андрей Чурин вместе с четырьмя товарищами ворвались в квартиру 28-летнего бортпроводника Дмитрия Шмаркова в ЖК «Бутово парк». Они вывезли его в частный дом в деревне Потапово. Там злоумышленники избили Шмаркова, отобрали у него IPhone 14 и часы бренда Slazenger, после чего потребовали вернуть ещё более одного миллиона рублей долга. После обещания всё отдать Шмарков был отпущен.

После этого пострадавший обратился в полицию. Вскоре Шмарков позвонил злоумышленникам и договорился о встрече. В момент передачи денег экс-футболист «Волги» Чурин был задержан.

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