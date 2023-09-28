Талалаев: начал думать, что «медиаправила» немножко другие, я испугался за игроков «Химок»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался об игре с 2DROTS (2:0) в матче 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Легко не было однозначно, мы знали, что будет сложно. Опасались быстрых выбеганий в атаку, так как у 2DROTS достаточно быстрые игроки впереди, и стандартных положений. Позиционного нападения мы сегодня не увидели, до удаления было сложно. Мы владели инициативой, но нужно реализовывать больше моментов. Можно было спокойно довести счёт до более крупного.

Поздравляю соперника. С такой поддержкой у них не должно быть проблем в лиге. Это достаточно организованная команда. Если они прибавят в нападении, то любой команде в матчах с ними будет сложно.

Что касается фолов, это прерогатива арбитров — считать, фол это или нет. По тому уровню борьбы, который был в начале игры, я начал думать, что «медиаправила» немножко другие, я испугался за своих игроков — там два-три эпизода было достаточно опасных. Но мы поняли, что можно бороться, и добавили в единоборствах», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».