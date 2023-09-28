Френк Лебёф: «Челси» является середняком, Боули нужно быстро что-то менять

Экс-защитник «Челси» Френк Лебёф резко высказался о последних результатах аристократов, где заявил, что команда является середняком и президенту «Челси» Тодду Боули нужно быстро что-то менять.

«Челси» — клуб среднего уровня. Привлечь игроков будет сложно, и такие футболисты, как Мбаппе, не захотят приходить. Большие игроки хотят играть в Лиге чемпионов. У «Арсенала» была эта проблема в течение многих лет, как и у «Манчестер Юнайтед». Я ничего не имею против Тодда Боули, но им нужно быстро что-то менять, иначе они убьют клуб.

Я бы сказал, что больше всего виноваты люди, отвечающие за набор персонала. Можно подписывать молодых игроков на длительные контракты, если они преданы своему делу, но руководство забыло сбалансировать команду. Костяк команды очень молодой, если не считать Силвы, и опыта там не так много. Даже Энцо Фернандес выглядит очень молодо несмотря на то, что знает игру изнутри.

Я не вижу лидерства, и это главная проблема. Команда по набору персонала об этом не подумала, и я думаю, что все несут ответственность. Боули одобрил сделки, и Почеттино отвечает за них. Если бы меня попросили возглавить «Челси», даже я бы сказал нет! Отсутствие лидерства — это необратимая проблема, и я не знаю, как они могут это исправить», — приводит слова Лебёфа Casinos En Ligne.

На данный момент «Челси» после шести туров английской Премьер-лиги располагается на 16 месте с пятью очками.