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Экс-капитан «Аталанты» Гомес станет игроком «Монцы»

Экс-капитан «Аталанты» Гомес станет игроком «Монцы»
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Бывший футболист «Аталанты» и «Севильи» Алехандро «Папу» Гомес станет игроком итальянской «Монцы», сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, нападающий прилетит в Милан в пятницу утром, 29 сентября. После прохождения медицинских тестов аргентинец подпишет контракт до июня 2024 года. Монца решила сосредоточиться на кандидатуре Гомеса чтобы компенсировать отсутствие Джанлуки Капрари, получившего серьёзную травму.

Напомним, 1 сентября испанская «Севилья» объявила о расторжении контракта с Гомесом. Соглашение аргентинца с клубом было рассчитано до конца сезона-2023/2024. Всего за «Севилью» Гомес сыграл 90 матчей во всех турнирах, отметившись в них 10 голами и шестью результативными передачами. В составе испанского клуба аргентинский футболист одержал победу в Лиге Европы.

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