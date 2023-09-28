Акинфеев вспомнил, как его молодого отправляли за пивом на сборе ЦСКА в Голландии

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил, как относились к молодым игрокам, когда он только оказался в основной команде армейцев, и как изменилось отношение к молодёжи сейчас.

«Да какой сейчас юмор. Молодёжь юмора не понимает. Шутим, конечно. Я, Кирилл Анатольевич Набабкин, Ваня Обляков, Федя Чалов. Им всё-таки не по 20 лет. Повзрослей ребята, начинали ещё при Березуцких. Антон Заболотный ещё.

Вот, например, приехал на сборы с ЦСКА в Голландию. И мне Андрей Соломатин говорит: так, молодой, давай за пивом. Я взял сумку и пошёл. В Голландии! Не зная ни бэ, ни мэ. Но пошёл и купил пиво. Ребята вечером после тренировки отдыхали.

Сейчас за пивом никого вообще посылать нельзя. Надо самому (улыбается). Другое поколение. Образование, мысли, тренировки — всё другое. Раньше нам три картошины, два солёных огурца из бабушкиного погреба уже за счастье были. Сейчас этим уже не отделаешься. Надо какие-то суши, сашими и всё такое.

А по поводу тренировок такой вам пример. Играем мы на тренировке четыре на четыре, такой мини-футбол. Я — за слабую команду. Ноль пропущенных. Начинаю играть за сильную и ещё больше ору, подсказываю — ноль пропущенных. И так по кругу восемь матчей. В лучшем случае один мне забьют. Подходит наш молодой вратарь Владислав Тороп, спрашивает: почему так? Да потому что ты стоишь, молчишь. А это футбол. Ты должен, даже когда четыре на четыре на маленьком поле играете, выйти и победить. А ты молчишь, тебе забили, ты голову опустил. И этот клубок покатился. А что, спрашиваю, делаю я? А ты подсказываешь, орёшь, кричишь. Вот именно. Потому что еще до начала игры только одна мысль: не дай бог пропустим, иначе — всё! Шучу, конечно, но это и есть мотивация. И передо мной ребята, как угорелые бегают, под мяч ложатся», — приводит слова Акинфеева «Российская газета».