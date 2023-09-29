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Машнин возглавил липецкий «Металлург» вместо Первушина

Машнин возглавил липецкий «Металлург» вместо Первушина
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Сергей Машнин будет работать в качестве исполняющего обязанности главного тренера липецкого «Металлурга» до конца первой части сезона-2023/2024, сообщает официальный сайт клуба. Несколько дней назад команду покинул главный тренер Сергей Первушин, известный по работе с «Тамбовом» в Российской Премьер-Лиге.

56-летний Машнин ранее уже возглавлял «Металлург» в 2006–2007 и 2010–2022 годах. Лучшим достижением команды под его руководством стало первое место в сезоне-2020/2021 в ПФЛ и выход в ФНЛ.

Липецкий «Металлург» занимает шестое место в Серебряной группе дивизиона «А» Второй лиги. На счету команды 13 очков после 11 игр. В последнем матче против «Амкара» роль исполняющего обязанности главного тренера липчан исполнял Владимир Рогачёв.

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